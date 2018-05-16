МИД РФ: Иерусалим должен стать столицей двух государств

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В российском МИДе заявили, что Иерусалим должен стать столицей двух независимых государств - Палестины и Израиля. Также в ведомстве обозначили, что Россия подтверждает право палестинцев на мирные протесты и призывает к сдержанности участников конфликта на границе Израиля и сектора Газа.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о твердой позиции Москвы по поводу Иерусалима: город должен стать столицей двух государств. Слова Захаровой приводит "Интерфакс".

"Город должен стать столицей двух независимых государств, Палестины и Израиля, и быть открытым для последователей всех трех монотеистических религий", - сказала Захарова, добавив, что Россия призывает к сдержанности участников конфликта на границе Израиля и сектора Газа и выражает свою обеспокоенность обострением ситуации.

Также представитель МИД отметила, что Россия подтверждает право палестинцев на мирные протесты.

14 мая в Иерусалиме было открыто посольство Соединенных Штатов Америки. После этого на границе Израиля и сектора Газа начались столкновения протестующих палестинцев с силовиками, в результате которых погибли не менее 60 человек, не менее двух тысяч получили ранения.

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