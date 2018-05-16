В суды подано около 60 исков из-за нарушений на выборах президента

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Около 60 исков было подано в суды из-за нарушений на выборах президента России 18 марта. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, по семи искам уже приняты положительные решения, и виновные наказаны.

По итогам выборов президента России в суды было подано около 60 исков о нарушениях, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании комиссии в среду. Об этом сообщает "Интерфакс".

"По семи искам уже приняты положительные решения, виновные - наказаны, и это хорошо", - отметила она. Глава ЦИК поблагодарила коллег в комиссиях за настойчивость в этом вопросе. "Подавайте апелляции и настойчиво добивайтесь наказания виновных за те нарушения, которые были допущены. Их ничтожно мало, но все они должны понести наказание", - подчеркнула Памфилова.

Ранее в ЦИК сообщили, что около 680 человек могли проголосовать дважды на выборах президента. Региональным избиркомам было поручено провести проверку на 1000 участках.

Выборы в России прошли 18 марта 2018 года. Владимир Путин одержал на них уверенную победу. За него проголосовали 76,69% избирателей.

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