США отказались переводить летчика Ярошенко в Россию

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Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко остается в американской тюрьме. Штаты отказали Москве в его переводе в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что представители Соединенных Штатов Америки отказали обращению Москвы с просьбой о переводе осужденного летчика Константина Ярошенко. Об этом пишут "Известия".

Ранее в Генеральную прокуратуру Штатов отправили письмо, где выражалась просьба о переводе Ярошенко в Россию для дальнейшего отбывания наказания.

В начале мая супруга Ярошенко заявила, что уже несколько дней не может связаться с мужем и что он пропал из тюрьмы "Форт-Дикс". Позднее российские дипломаты выяснили, что у летчика произошел конфликт в камере, после чего его перевели в изолятор.

Ярошенко был задержан американскими спецслужбами в мае 2010 года в Либерии. Затем он был переправлен в США, где ему предъявили обвинения в сговоре с целью контрабанды кокаина.

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