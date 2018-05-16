Суд вынес приговор готовившим теракты в Москве членам ИГ

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Обвиняемые в подготовке терактов в Москве участники запрещенной в России организации "Исламское государство" получили от 15 до 18 лет колонии строгого режима. В декабре 2016 года они готовили атаку по указу эмиссара ИГ, но были задержаны сотрудниками ФСБ.

Московский окружной военный суд приговорил на сроки от 15 до 18 лет колонии четырех фигурантов дела о подготовке теракта в Москве, сообщает "Интерфакс".

Самое строгое наказание - 18 лет колонии строго режима - судья назначил Виктору Федоровичу. Хисматулл Наимов приговорен к 16 годам заключения. Тамерлан Цечоев - к 16 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы. Абро Хайдаров получил 15 лет.

В декабре 2016 года сотрудники ФСБ задержали в Москве четырех граждан Таджикистана и Молдавии - членов запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевики планировали совершить серию терактов в столице.

Боевики готовили атаки по прямому указанию эмиссара ИГ. При обысках у них нашли самодельные взрывные устройства, автоматическое огнестрельное оружие, а также большое количество взрывчатого вещества.

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