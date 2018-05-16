На капитана задержанного в Крыму украинского судна завели уголовное дело

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В ФСБ заявили о возбуждении уголовного дела против капитана украинского судна, задержанного в Крыму. Его обвиняют в браконьерстве. У моряков изъяли травяных крабов, акул катран и камбалу, добыча которой запрещена с середины апреля до середины июня на всей территории континентального шельфа в акватории Черного моря. На судно наложен арест.

Капитан задержанного на территории Крыма украинского судна "ЯМК-0041" Новицкий В.В. стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в браконьерстве. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление представителей Федеральной службы безопасности России.

Уточняется, что судно, на которое теперь наложен арест, нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. Помимо самой камбалы в количестве 161 штуки, у моряков изъяли трех черноморских акул катран и четырех травяных крабов. При этом 17 камбал, 46 морских свиней и два катрана погибли в сетях.

В ФСБ подчеркнули, что добыча камбалы на всей территории континентального шельфа в акватории Черного моря запрещена с середины апреля до середины июня.

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