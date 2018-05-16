Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября

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Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала сентябрь неудачным месяцем для проведения выборов и предложила перенести Единый день голосования на конец октября. Об этом она сообщила в ходе заседания ЦИК. По ее словам, комиссия неоднократно обсуждала этот вопрос.

Единый день голосования следует перенести с сентября на более удобное время для избирателей. Об этом на заседании Центризбиркома сообщила Элла Памфилова.

"Нам надо изменять Единый день голосования. Явно сентябрь - самое неудачное время, какое могло бы быть", - сказала она. По мнению Памфиловой, Единый день голосование лучше проводить в конце октября.

В ЦИК неоднократно обсуждали этот вопрос, подчеркнула она. "Пока эта проблема не решена. Надеюсь, мы ее решим совместными усилиями", - отметила глава комиссии.

Единый день голосования, когда проходят выборы глав регионов, законодательных собраний субъектов и муниципальные выборы, проводится во второе воскресенье сентября. В годы проведения выборов в Госдуму Единый день голосования переносится на третье воскресенье сентября.

Как отмечает ТАСС, сентябрь как время проведение выборов не раз вызывал критику политиков и экспертов, так как в это время многие люди уезжают в отпуск или проводят выходные на дачи.

В 2018 году Единый день голосования пройдет 9 сентября. В Москве в этот день пройдут выбора мэра.

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