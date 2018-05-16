Памфилова предложила перенести Единый день голосования на конец октября
Теги: Политика выборы памфилова цик
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова назвала сентябрь неудачным месяцем для проведения выборов и предложила перенести Единый день голосования на конец октября. Об этом она сообщила в ходе заседания ЦИК. По ее словам, комиссия неоднократно обсуждала этот вопрос.
Единый день голосования следует перенести с сентября на более удобное время для избирателей. Об этом на заседании Центризбиркома сообщила Элла Памфилова.
"Нам надо изменять Единый день голосования. Явно сентябрь - самое неудачное время, какое могло бы быть", - сказала она. По мнению Памфиловой, Единый день голосование лучше проводить в конце октября.
В ЦИК неоднократно обсуждали этот вопрос, подчеркнула она. "Пока эта проблема не решена. Надеюсь, мы ее решим совместными усилиями", - отметила глава комиссии.
Единый день голосования, когда проходят выборы глав регионов, законодательных собраний субъектов и муниципальные выборы, проводится во второе воскресенье сентября. В годы проведения выборов в Госдуму Единый день голосования переносится на третье воскресенье сентября.
Как отмечает ТАСС, сентябрь как время проведение выборов не раз вызывал критику политиков и экспертов, так как в это время многие люди уезжают в отпуск или проводят выходные на дачи.
В 2018 году Единый день голосования пройдет 9 сентября. В Москве в этот день пройдут выбора мэра.
Читайте также:
В суды подано около 60 исков из-за нарушений на выборах президента
ЦИК: 678 человек могли проголосовать дважды на выборах президента
Путин назвал прошедшие выборы самыми чистыми в истории
Памфилова сообщила о грядущей отставке глав избиркомов в двух регионах
ЦИК: результаты выборов отменены на семи избирательных участках
Новости по теме Выборы в России
-
16 мая 2018
В суды подано около 60 исков из-за нарушений на выборах президента
-
18 апреля 2018
ЦИК: 678 человек могли проголосовать дважды на выборах президента
-
13 апреля 2018
Кадыров запретил думать о другом президенте, пока Путин "во здравии"
-
13 апреля 2018
В Совфеде обвинили 12 СМИ во вмешательстве в выборы президента