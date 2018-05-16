ЕС намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок иранской нефти

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Евросоюз не намерен отказываться от закупок иранской нефти из-за американских санкций. Для оплаты поставок ряд европейских стран хотят перейти с доллара США на евро.

Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана, об этом РИА Новости рассказал дипломатический источник в Брюсселе.

Поводом для таких сообщений стала договоренность Франции, Германии, Великобритании и Ирана по укреплению экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке.

В 2015 году представители Великобритании, Китая, Франции, Германии, России США подписали документ об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Согласно нему, Иран обязался сдержать свою ядерную программу в обмен на освобождение от санкций.

Тем не менее США считают, что Иран продолжает заниматься разработкой баллистических ракет и поддерживать терроризм, из-за этого Вашингтон 8 мая 2018 года в одностороннем порядке вышел из сделки и возобновил антииранские санкции.

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