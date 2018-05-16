В Москве метамфетамин нашли в коробках из-под детских пазлов

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Сотрудники ФСБ и Почты России сообщили о проведении успешной совместной антинаркотической операции в Москве - перехвате коробок от головоломок, заполненных метамфетамином. 16 килограммов запрещенного к обороту в России наркотического вещества нашли в почтовых отправлениях из Германии.

Федеральная служба безопасности совместно с сотрудниками Почты России перекрыла канал поставки метамфетамина из Германии в Россию через почтовые отправления, передает "Интерфакс".

"Согласно сопроводительным документам, в пяти международных почтовых отправлениях, адресованных в Москву и Екатеринбург, должен был находиться пазл для детей от трех до шести лет, а оказалось 16 килограммов метамфетамина", - рассказали в Почте России.

При получении отправления в Екатеринбурге был задержан мужчина. При обыске в арендуемой им квартире было обнаружено и изъято почтовое отправление с вложением наркотических веществ.

Возбуждено уголовное дело статье "Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере".

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