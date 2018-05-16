В Минске начали работу подгруппы по Донбассу

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В МИД Белоруссии заявили о начале работы тематических подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины. Заседания назначены на среду, 16 мая.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии заявила о начале работы в Минске тематических подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом пишет РИА "Новости".

Уточняется, что эти подгруппы являются частью общей контактной группы по разрешению ситуации в Донбассе. Заседания назначены на среду, 16 мая.

В #Минск 'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/7Tw1BZFzyp — МИД Беларуси �������� (@BelarusMID) 16 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что 30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие. Однако после этого представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и украинских силовых структур обвинили друг друга в обстрелах.

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