В Минске начали работу подгруппы по Донбассу
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В МИД Белоруссии заявили о начале работы тематических подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины. Заседания назначены на среду, 16 мая.
Пресс-служба Министерства иностранных дел Белоруссии заявила о начале работы в Минске тематических подгрупп по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом пишет РИА "Новости".
Уточняется, что эти подгруппы являются частью общей контактной группы по разрешению ситуации в Донбассе. Заседания назначены на среду, 16 мая.
В #Минск 'е проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке #Украина pic.twitter.com/7Tw1BZFzyp— МИД Беларуси �������� (@BelarusMID) 16 мая 2018 г.
Ранее стало известно, что 30 марта в Донбассе вступило в силу новое "пасхальное" перемирие. Однако после этого представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и украинских силовых структур обвинили друг друга в обстрелах.
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