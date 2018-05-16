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В Москве скончалась руководитель Театра.doc Елена Гремина. Ей был 61 год.

В Москве на 62-м году жизни умерла руководитель Театра.doc Елена Гремина. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на правозащитницу Зою Светову.

"Сегодня утром в больнице умерла Лена Гремина. Гениальная, великая. Любимая. Это невозможно понять. И принять", — сообщила Светова.

Информацию о смерти Греминой подтвердила заместитель директора театра Виктория Холодова, пишет ТАСС.

"Я только что узнала, говорят, что правда. Это очередной шок для нас... Все сейчас очень неожиданно", - сказала она.

Елена Гремина - одна из основателей и директор Театр.doc, российский сценарист, режиссер и драматург "новой драмы". Муж Греминой — художественный руководитель и основатель Театра.doc — Михаил Угаров скончался в апреле 2018 года на 63-м году жизни.