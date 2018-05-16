Кремль отреагировал на задержание в Киеве главы "РИА Новости Украина"

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Россия не приемлет действия Киева против российских журналистов, однако не ставит под сомнение право украинских СМИ работать на своей территории. Об этом заявил Дмитрий Песков. По его словам, нахождение украинских журналистов в России абсолютно безопасно.

Пребывание украинских журналистов в России абсолютно безопасно, чем не могут похвастаться их российские коллеги на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

"В России на протяжении всех этих тяжелых лет профессиональную деятельность никто не ограничивает. И мы с вами находимся в прекрасном диалоге. К сожалению, таким преимуществом не могут похвастаться наши журналисты на Украине", - сказал Песков, отвечая на вопрос, безопасно ли украинским журналистам работать на территории России.

Ранее стало известно о задержании в Киеве руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В среду его этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.