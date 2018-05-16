Медведев рассказал о работе над законопроектом о цифровых деньгах

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Рубль был и остается единственным законным платежным средством в России, но игнорировать сделки в цифровой среде нельзя. Правительство будет работать над законопроектом о цифровых деньгах, который должен помешать выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает нужным перевести на язык права базовые положения сделок в цифровой среде, сообщает РИА Новости.

В России необходимо заняться законопроектом о цифровых деньгах, который должен помешать выводу активов в нерегулируемую цифровую среду. По мнению Медведева, вместо распространенных сленговых выражений, например, токены и криптовалюта, должны быть разработаны более строгие юридические термины цифровых денег.

Глава кабмина подчеркнул, что рубль по-прежнему остается единственным законным платежным средством в России, но сделки в цифровой среде - это та реальность, которую мы больше нельзя игнорировать.

"Сегодня уже не работает в полном виде триада привычных методов - предписание, разрешение, запрет. В цифровой среде, на глобальных рынках достаточно сложно что-то категорично запретить и обеспечить выполнение этого запрета. Немедленно возникнут пути обхода запретов и предписаний", - сообщил Медведев.