Совфед предложил ввести обязательное противопожарное страхование граждан

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Совет Федерации России выступает за введение в стране обязательного противопожарного страхования, которое позволит гражданам получить выплаты в случае нанесения вреда здоровью из-за нарушений требований пожарной безопасности. Также рассматривается возможность усиления уголовной ответственности в соответствующей сфере.

Представители Совета Федерации выступили с предложением о введении в России обязательного противопожарного страхования граждан, пишет РИА "Новости".

Согласно инициативе Верхней палаты парламента, страховка позволит оформить выплаты в случае нанесения вреда здоровью или гибели, случившихся из-за нарушений требований пожарной безопасности. При этом руководитель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил, что профильные комитеты дали такие рекомендации после изучения обстоятельств пожара в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня".

По словам Бондарева, подобные меры будут мотивировать субъекты РФ на экономическую деятельность по соблюдению противопожарных мер. Кроме того, в Совфеде выступают за усиление уголовной ответственности в сфере пожарной безопасности.

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