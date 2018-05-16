Гватемала вслед за США открыла посольство в Иерусалиме

Теги: В мире израиль гватемала посольство иерусалим

В Иерусалиме состоялась церемония открытия посольства Гватемалы, перенесенного туда из Тель-Авива. 14 мая США перенесли в Иерусалим свое посольство в Израиле. В этот день на границе сектора Газа прошли масштабные акции протеста, в ходе которых погибли свыше 60 человек.

Гватемала стала второй после США страной, которая перенесла посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Дипмиссия расположилась в офисном центре "Молха" в западной части города.

Как передает Reuters, церемония открытия прошла в присутствии президента Гватемалы Джимми Моралеса и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

14 мая в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США. Это привело к резкому обострению палестино-израильского конфликта.

Читайте также:

МИД РФ: Иерусалим должен стать столицей двух государств

Турция рекомендовала консулу Израиля в Стамбуле покинуть страну

Постпред США при ООН отказалась слушать речь посла Палестины в Совбезе

Израиль высылает генконсула Турции в Иерусалиме

Лидер ХАМАС объявил о продолжении протестов в секторе Газа