Собянин анонсировал открытие "Ледяной пещеры" в парке "Зарядье"

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о намеченном на 17 мая открытии "Ледяной пещеры" в парке "Зарядье". Глава города отметил, что место выглядит "сказочно" и является "частицей русского севера в Москве". Холод внутри будет создаваться при помощи восьми тонн специальной жидкости. Иней на стенах и потолке намораживают искусственно, затем он превращается в ледяной покров.

В четверг, 17 мая, в столичном парке "Зарядье" состоится открытие "Ледяной пещеры", написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин.

В своем сообщении глава города назвал пещеру "частицей русского севера в Москве", добавив, что выглядит она "сказочно". Вместе с тем Собянин предостерег посетителей от нахождения в пещере дольше пятнадцати минут. "Морозит по-настоящему", - написал мэр.

Как уточняет РИА "Новости", основу конструкции сооружения составляют металлические трубы общей длиной 15 километров. Холод внутри создается при помощи восьми тонн специальной жидкости. Температура варьируется от минус пяти до минус восьми градусов.

Отмечается также, что подающее охлаждающую жидкость оборудование размещено непосредственно под "ледником". Иней на стенах и потолке намораживают искусственно, затем он преобразуется в лед, который, в свою очередь, за полтора месяца превращается в плотный ледяной покров.

Кроме того, планируется что на специальных медиаэкранах рядом с пещерой будут транслироваться документальные фильмы, посвященные научным экспедициям в Антарктику и Арктику.

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