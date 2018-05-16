СК завершил следственные действия по делу "Седьмой студии"

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Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу "Седьмой студии". Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, следствие собрало доказательства причастности фигурантов дела к совершению мошенничества.

Следственный комитет собрал доказательства, подтверждающие причастность фигурантов дела "Седьмой студии" - Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина, Нины Масляевой, Софьи Апфельбаум и Екатерины Вороновой - к совершению мошенничества.

"Следственные действия по уголовному делу были завершены. Обвиняемые и их защитники продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, объем которого более 250 томов. С материалами 50 томов они уже ознакомились", - говорится в сообщении на сайте СК.

Как полагает следствие, обвиняемые похитили 133 миллионов рублей, выделенных "Седьмой студии" на театральный проект "Платформа". Выполняя указания Серебренникова и Итина, другие фигуранты дела предоставляли в Минкультуры завышенные сведения о количестве и стоимости проводимых "Седьмой студией" мероприятий.

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