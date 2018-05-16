Как Запад отреагировал на открытие Крымского моста

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Досрочно открыв Крымский мост, Москва показала, что в состоянии реализовывать крупные проекты даже в условиях санкций. Так в мировой прессе комментируют запуск автомобильного движения через Керченский пролив. Журналисты называют мост мегаструктурой и экономической дорогой жизни для крымчан. Реакция Киева и Вашингтона ожидаемо оказалась крайне негативной.

Пока Россия свои мосты строит, на Западе их предпочитают сжигать. Крымский мост на первых полосах ведущих мировых изданий. Журналисты внимательно и придирчиво наблюдали еще за стройкой, а теперь констатируют: автомобильное движение запущено. Подчеркивается и уникальность проекта.

Все внимание деталям. Операторы и фотографы ловят каждый момент. На лицах крымчан искренние эмоции. Стройка века стала настоящим символом воссоединения.

"Местные жители, которые должны начать пользоваться мостом в среду, были вне себя от радости. Открытие моста сняло ощущение изолированности. Крымчане зависели от самолетов или от паромов через Керченский пролив, характерная для которого переменчивая погода зимой и длинные очереди летом часто приводили к долговременным задержкам", - пишет New York Times.

Впрочем, каждый видел то, что хотел. Для американцев мистер Путин и так персона загадочная, а теперь к образу российского президента добавилось и еще одно, до этого момента неизвестное, Западу амплуа. Путин за рулем отечественного "КамАЗа" во главе колонны строительной техники. Двойной триумф российских технологий в условиях западных санкций.

"Путин в джинсах и куртке шагал по российской стороне моста. Затем он сел за руль и переехал Керченский пролив на оранжевом самосвале "КамАЗ", который выпускает госкомпания. Открытие моста представляло собой важный этап в усилиях Путина показать миру и своему народу, что аннексия Крыма необратима", - утверждает Washington Post.

"Это очень плохой знак. Это свидетельствует о российской экспансии и возрождающейся России, что вызывает особую тревогу у жителей Восточной Европы", - заявили в эфире CNN.

Ну или у тех, кто себя европейцами позиционирует. Крымский мост для украинских чиновников - настоящая головная боль. Еще недавно на самом высоком уровне завяли: его просто невозможно построить, у России нет ни денег, ни технологий. С этими кадрами, однако, не поспоришь. Единственное, что остается — изливать свой гнев в социальных сетях.

"Незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля. Мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать наш Крым", - написал Петр Порошенко.

Ведь Россия посмела втянуть в эту, как выражаются в Киеве, авантюру и западных партнёров. За океаном ожидаемо недовольны.

"Мы наблюдали, как Владимир Путин запрыгнул в грузовик и повел его из России в Крым. Мы наблюдали за строительством и частичным открытием этого моста над проливом. Этот мост, безусловно, ограничивает возможность доставки товаров кораблями. Это - затрагивает людей. Это - затрагивает Крым, Это - затрагивает Украину", - заявила представитель Госдепа США Хизер Нойерт.

Ёмко и четко госпоже Нойерт ответили наши дипломаты. Америку, мол, беспокоит, что мост построили без ведома Вашингтона.

"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым – Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", - говорится в сообщении российского посольства в США.

"Хочу еще раз обратить внимание на Крымский мост. Он там, за моей спиной. Классическая история. Кажется, его там нет, но он есть. Почему я об этом говорю. Потому, что именно об этом нам рассказывали все западные журналисты, политологи, эксперты несколько лет. Они говорили: "Нет, не будет и не может быть", - рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

А он есть — самый длинный в Европе, и наверное, самый долгожданный. Ведь теперь российский Крым стал еще ближе к материку и этот факт легко разбивает все суждения и домыслы.

Матвей Шестаков, Евгений Назарюк. "ТВ Центр".