Меркель осудила США за выход из иранской ядерной сделки

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Соглашение по атому с Ираном неидеально, но отменять сделку сейчас неправильно. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Соглашение по иранской ядерной программе не идеально, но выходить из него было неправильным со стороны США. Об этом заявила канцлер Германии, передает "ТВ Центр".

Ангела Меркель подчеркнула, что Иран выполняет свои обязательства, поэтому разрывать сделку причин нет. Москва неоднократно заявляла о необходимости сохранить соглашение.

Накануне такое же намерение высказала и "европейская тройка". В Брюсселе прошла встреча министра иностранных дел Ирана с главами МИД Франции, Великобритании и Германии. Джавад Зариф заявил, что стороны достигли политической договорённости о дальнейших шагах в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.