В Московской неделе предпринимательства примут участие 60 тысяч человек

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Около 60 тысяч участников ожидается на Московской неделе предпринимательства. Она стартует 28 мая.

В Москве стартует неделя предпринимательства. В среду на пресс-конференции в столице обсудили программу масштабного форума, передает "ТВ Центр".

Дискуссионная площадка начнет свою работу уже 28 мая. Мэр Москвы Сергей Собянин уже не раз подчеркивал необходимость создания специализированного форума для индивидуальных предпринимателей. Ведь бизнесменов в столице становится всё больше, что значительно улучшает городскую экономику.

На первой московской неделе предпринимательства у участников будет возможность пообщаться с ведущими экспертами и обзавестись новыми партнерами, и посетить образовательные лекции.