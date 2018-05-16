Власти Москвы раскрыли подробности создания временных УИК

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Избирательные участки на выборах мэра Москвы за пределами столицы могут появиться в крупных садовых товариществах и транспортных узлах. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. С инициативой создания временных УИКов на время проведения выборов мэра столицы выступил Сергей Собянин.

В среду в Центризбиркоме обсуждали инициативу столичных властей об организации избирательных участков, на которых смогут проголосовать москвичи, находящиеся в день выборов главы города за пределами столицы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Ещё в понедельник с таким предложением выступил мэр Москвы Сергей Собянин и внёс на рассмотрение Городской думы соответствующий законопроект. Он объяснил, что выборы пройдут в самое дачное время - во второе воскресенье сентября - и жителям проще доехать до ближайшего пункта голосования, чем возвращаться в Москву.

"Мы бы хотели в порядке эксперимента, подчеркиваю, исключительно в порядке эксперимента посмотреть возможность создания таких избирательных участков, в первую очередь, там, где у нас находятся крупные садовые дачные товарищества, по местам их следования, на крупных транспортных узлах, в местах, которыми пользуются жители инфраструктуры этих территорий", - рассказала руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова.

Контроль за голосованием на загородных участках должен быть таким же, как и в Москве. Основные критерии: организация видеонаблюдения, а также беспрепятственная работа наблюдателей. Проголосовать на таких участках смогут более 300 тысяч москвичей.