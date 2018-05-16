Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Рыбная неделя"
Теги: Москва собянин фестиваль мэр рыба
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан на гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Об этом он написал в среду на своей странице в социальной сети Twitter.
Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил жителей столицы на фестиваль "Рыбная неделя", передает "ТВ Центр".
Об этом он сегодня написал в своем аккаунте в Twitter. Праздник любителей рыбы и морепродуктов начнется в Москве завтра и продлится до 27 мая. Здесь можно будет не только купить продукты, но и попробовать экзотические блюда от лучших ресторанов Москвы. На фестивале будет работать большой рыбный рынок и более 100 торговых шале.
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