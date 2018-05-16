В Москве стартовал международный бильярдный турнир "Кубок Мэра"
В спортивном комплексе "Олимпийский" стартовал международный бильярдный турнир "Кубок Мэра Москвы". За призы престижного соревнования сразятся лучшие бильярдисты мира.
В спорткомплексе "Олимпийский" стартовал международный бильярдный турнир "Кубок Мэра Москвы", передает "ТВ Центр".
Принять участие в нём могут все желающие - независимо от пола, возраста и спортивных регалий. У участников есть уникальная возможность сразиться за бильярдным столом с известными мастерами, чемпионами мира и Европы.