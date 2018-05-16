МИД направил ноты протеста Украине в связи с ситуацией с журналистами

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МИД России направил две ноты протеста властям Украины в связи с ситуацией с журналистами. Накануне был задержан главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Ему предъявили обвинение в государственной измене.

Российское внешнеполитическое ведомство направило две ноты протеста в МИД Украины в связи с ситуацией с журналистами, об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Да, по-моему, отправили даже две (ноты - прим. ред.). Достаточно тревожные ноты", - сообщил он.

Ранее стало известно о задержании в Киеве руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. После этого начались обыски в квартирах других журналистов.

Вышинского подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В среду его этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения.

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