В России создадут зоны особого налогового режима

Теги: медведев налог Экономика

В Приморском крае и в Калининградской области, а именно на островах Октябрьский и Русский, появятся зоны особого налогового и правого режима. О планах по их созданию рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Ранее глава кабмина утвердил постановление о создании в стране 19 территорий опережающего развития.

На островах Русский и Октябрьский появятся зоны особого налогового и правого режима, передает "Газета.ру" слова премьер-министра России Дмитрия Медведева со ссылкой на эфир телеканала "Россия-24".

"Мы планируем создать специальные районы с особым правовым статусом и особым налоговым режимом в Приморском крае и в Калининградской области", - заявил Медведев, уточнив, что речь идет именно об островах Октябрьский и Русский.

Ранее стало известно об утверждении Медведевым постановления о создании в стране новых территорий опережающего развития, их будет 19. По планам кабинета министров, подобная мера позволит диверсифицировать экономику моногородов.

Читайте также:

Медведев рассказал о работе над законопроектом о цифровых деньгах

Медведев передал Путину проект указа об изменении структуры правительства

Путин: России необходимо укрепить экономический суверенитет

Посол США в России станет участником Петербургского экономического форума

В России обложат налогами сделки с криптовалютами