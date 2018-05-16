10-летняя москвичка похитила у бабушки деньги и купила игрушки

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В Москве ученица четвертого класса взяла без спроса принадлежавшие бабушке 80 тысяч рублей и потратила их на игрушки в торгово-развлекательном центре "Косино Парк". Полиция проводит проверку. Изъяли ли игрушки у девочки, неизвестно.

В Москве полиция проводит проверку по факту кражи денег у бабушки 10-летней внучкой, об этом агентству "Москва" рассказал источник в правоохранительных органах.

К правоохранительным органам обратилась 56-летняя женщина, которая заявила, что из ее квартиры на улице Дмитриевского пропали 80 тысяч рублей.

"Ученица четвертого класса потратила деньги на приобретение игрушек в магазинах Toy.ru и "Веселая затея" в торгово-развлекательном центре "Косино Парк", - пояснил источник.

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