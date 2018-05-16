Путин рассказал о размещении кораблей с "Калибрами" в Средиземном море

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Корабли ВМФ России с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с военными. По его словам, это связано с сохраняющейся угрозой вылазок террористов в Сирии.

Владимир Путин в Сочи провел совещание с руководством Минобороны и представителями ОПК. Как сообщает "ТВ Центр", главные темы - реализация гособоронзаказа, укрепление потенциала войск на стратегических направлениях и развитие вооружения.

В частности, обсуждаются вопросы технического оснащения Военно-морского флота страны. Как отметил президент, высокая боеготовность и эффективность ВМФ - это значимый инструмент обеспечения национальных интересов России.

"За последние годы объем задач решаемых ВМФ заметно вырос. Расширилась география его присутствия. Прежде всего, речь идет о Средиземном море, Северной Атлантике, морском пространстве Азиатско-тихоокеанского региона. Особо отмечу чёткий слаженные действия наших кораблей в Сирии", - заявил Путин.