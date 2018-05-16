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В столичном регионе в четверг ожидается гроза с порывистым ветром, синоптики объявили "желтый" уровень погодной опасности.

В Москве на 17 мая объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за грозы и шквалистого ветра. Об этом сообщает в среду "МИР24" со ссылкой на Гидрометцентр России. По данным синоптиков, 17 мая порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, при этом воздух прогреется до 27 градусов.

В пятницу метеорологи также прогнозируют в Москве и области грозы с сильным ветром.