Пользователей Сети замучил новый вирус с изображением Сталина

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Европейские эксперты по кибербезопасности рассказали об обнаружении нового экранного блокировщика. Он получил название StalinLocker или StalinScreamer. Программа уничтожает содержимое жестких дисков на компьютере и пытается прекратить другие процессы. Чтобы разблокировать систему, пользователи могут ввести код. Но для этого они сами должны его вычислить.

По интернету "гуляет" новый компьютерный вирус, который получил название StalinLocker или StalinScreamer. Об этом пишет "Русская планета".

Он уничтожает содержимое жестких дисков на компьютере и пытается прекратить другие процессы. В частности, завершает работу проводника.

В течение этого времени на экран выводится изображение советского вождя Иосифа Сталина, исполняется гимн СССР и показывается обратный отсчет до начала удаления файлов.

Пользователи сами могут разблокировать зараженную систему. Для этого им необходимо ввести код, который можно определить, если вычислить разность между моментом, когда программа сработала, и 1922.12.30 — датой образования СССР. Затем его нужно ввести в предлагаемое окно, и блокировщик прекращает работу.

При этом, большинство антивирусов, использующих актуальные базы, способны распознать вредоносную программу.