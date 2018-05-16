Роспотребнадзор открыл "горячую линию" для предложений по питанию в школах

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В Роспотребнадзоре предлагают родителям воспользоваться новой "горячей линией" и высказать свои пожелания и предложения по поводу питания в школах и детсадах. Также по телефону можно будет получить консультации. Работать линия будет с 18 по 25 мая.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека открыла всероссийскую "горячую линию", с помощью которой граждане смогут проконсультироваться по теме питания в школах и детских садах, а также высказать свои пожелания и предложения. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Роспотребнадзоре отмечают, что все отклики будут учтены к началу нового учебного года. Также представители ведомства добавили, что тема детского питания поставлена на строгий мониторинг, а за этот учебный год общая сумма вынесенных за нарушения штрафов составила 43 миллиона рублей.

Работать "горячая линия" будет с 18 по 25 мая. Номер телефона можно найти на сайте регионального органа ведомства.

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