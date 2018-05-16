В Ереване демонстранты ворвались в здание мэрии

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В Ереване демонстрация возле городской мэрии привела к тому, что активисты ворвались в здание и попытались пробиться к кабинету руководителя администрации Тарона Маргаряна. Люди потребовали его немедленной отставки. Поводом для беспорядков стала вырубка деревьев в одном из парков.

Демонстранты, требующие отставки мэра Еревана Тарона Маргаряна, ворвались в среду в здание горадминистрации, передает РИА Новости. Участники акции попытались пройти к кабинету мэра, однако путь им преградили полицейские и сотрудники мэрии.

В свою очередь, сторонники мэра также собрались у здания администрации армянской столицы. Несколько десятков человек держат в руках плакаты с надписью "Тарон - наш мэр".

Противники мэра обвиняют его в неэффективной деятельности и неподотчетности перед гражданами. Участники акции, в частности, выражают недовольство работами по обустройству сквера близ мэрии, во время которой были вырублены деревья.

Маргарян - член бывшей правящей Республиканской партии Армении, перешедшей в оппозицию после избрания 8 мая премьером лидера фракции "Елк" Никола Пашиняна.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Пашинян.

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