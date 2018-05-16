Жителей села в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем полигоне
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Жителей села Пугачево в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне, где в 2011 году в результате пожара взорвался артиллерийский арсенал. Причиной детонации стала горящая в поле трава.
Из удмуртского села Пугачево эвакуируют людей из-за взрывов на бывшем военном полигоне, передает РИА Новости.
Сообщается, что сдетонировали три снаряда. Причиной взрыва боеприпасов стала горящая в поле трава. Село Пугачево находится в двух-трех километрах от склада.
В 2011 году на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле села Пугачево произошел взрыв, после чего сдетонировали боеприпасы. Погибли три человека, пострадали порядка 100. Были эвакуированы более 28 тысяч человек. Взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы.
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