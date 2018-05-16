Площадь пожара в Удмуртии выросла до 20 гектаров

Теги: мчс пожар Стихия удмуртия

В Центральном региональном центре МЧС России сообщили, что пожар на бывшем военном полигоне в Удмуртии продолжает распространяться. Его площадь составляет уже 20 гектаров. Локализовать его пока не удается.

Продолжается распространение пожара на бывшем военном полигоне в Удмуртии. Локализовать его не удается, отметили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России, передает ТАСС.

"Площадь пожара возросла в два раза и сейчас составляет до 20 гектаров", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, продолжаются единичные взрывы оставшихся на полигоне снарядов.

В районе происшествия выставлено оцепление. В ближайшее время к тушению подключится авиация МЧС. Также на место следуют два пожарных поезда.

Ранее стало известно, что жителей села Пугачево в Удмуртии эвакуируют из-за взрывов на бывшем военном полигоне.

В 2011 году на складах 102-го арсенала Центрального военного округа возле села Пугачево произошел взрыв. В результате сдетонировали боеприпасы. Погибли три человека, пострадали порядка 100. Эвакуировали более 28 тысяч человек. Взрывы разрушили и повредили 4,5 тысячи домов и 49 объектов социальной сферы.