СКР возбудил дело по факту задержания главреда "РИА Новости Украина"

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о незаконном привлечении главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского к уголовной ответственности на Украине.

Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности российского журналиста, главного редактора информационного портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Незаконное привлечение Вышинского к уголовной ответственности обусловлено воспрепятствованием его профессиональной деятельности путем принуждения к отказу от распространения объективной информации о событиях на территории Российской Федерации и Украины, связанных с легитимностью вхождения в состав Российской Федерации Автономной Республики Крым, её дальнейшим социально-экономическим развитием, а также негативными последствиями вооруженного конфликта на юго-востоке Украины", - указали в СКР.

Вышинского на Украине подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. В среду его этапировали из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. В связи с этой ситуацией МИД России направил Киеву ноту протеста.

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