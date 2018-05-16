ЦИК согласился дать москвичам возможность проголосовать за пределами столицы

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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России поддержала законодательную инициативу мэра Москвы Сергея Собянина о возможности образования на выборах мэра столицы участков для голосования за пределами территории города.

ЦИК счел идею создания избирательных участков за пределами Москвы на выборах мэра целесообразной. Об этом сообщила в ходе заседания ЦИК ее председатель Элла Памфилова. "Давайте дорабатывать, и посмотрим, в каких масштабах на этих выборах, на выборах мэра это осуществимо", - сказала глава Центризбиркома.

Она добавила, что инициативой властей Москвы могут заинтересоваться другие регионы для апробирования ее на предстоящем Едином дне голосования.

"Поскольку этот вопрос очень интересен, эксперимент, помимо Москвы, может быть в маленьком масштабе, и другие регионы, если кто-то заинтересуется, могут опробовать на предстоящих выборах. Мы подготовили такую краткую методичку в виде письма, сегодня во все регионы разошлем, чтобы снять недопонимание", - добавила Памфилова.

В свою очередь заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Анастасия Ракова заявила, что участки для голосования запланированы к образованию в крупных СНТ, на транспортных узлах в регионах, граничащих с Москвой.

"Мэром был внесен законопроект, предусматривающий создание избирательных участков, временных избирательных участков, за пределами города Москвы. Если городская Дума одобрит законопроект, и вы согласитесь с такой возможностью, то мы бы хотели в порядка эксперимента, подчеркиваю еще раз, исключительно в порядке эксперимента, посмотреть возможность создания таких избирательных участков в первую очередь, где у нас находятся крупные садовые и дачные товарищества, к местам их следования, на крупных транспортных узлах, в местах, которыми пользуются жители, инфраструктуры этих территорий", - сказала она.

Также председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что создание избирательных участков будет обсуждаться с руководителями СНТ. "На сегодняшний день СНТ - маленькая ячейка гражданского общества, достаточно саморегулируемая, самосоздаваемая. Естественно, мы спросим и встретимся с руководством СНТ. Принцип должен быть такой – там, где люди попросят и захотят, а не так просто взять и организовать участки. Вся эта работа будет направлена на интересы людей", - сказал он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект, которым предлагается наделить Московскую городскую избирательную комиссию полномочием по образованию за пределами территории столицы участков для голосования граждан, включенных в список избирателей по месту их нахождения, а также правом по установлению порядка реализации данного полномочия территориальными избирательными комиссиями.