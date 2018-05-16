Джигарханян госпитализирован в Москве в тяжелом состоянии

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В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован Армен Джигарханян. По данным СМИ, это произошло вечером во вторник. Это уже четвертая госпитализация для Народного артиста СССР с начала 2018 года.

Народный артист СССР Армен Джигарханян снова госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"Армен Борисович в тяжелом состоянии был госпитализирован с сердечным приступом на реанимобиле в общую реанимацию одной из столичных больниц", - рассказал собеседник агентства.

Между тем, по данным "Известий", Джигарханяна привезли в больницу вечером 15 мая.

Это уже четвертая госпитализация Народного артиста СССР с начала года. В конце апреля он был экстренно госпитализирован в одну из столичных больниц с инфарктом и находился в коме. 26 апреля он пришел в сознание. К репетициям в своем театре вернулся 3 мая.

Тогда в его окружении назвали состояние 82-летнего артиста "последствием воспаления легких, которое он не долечил в январе".