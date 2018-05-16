Собянин открыл выставку архитектуры и дизайна "АРХ Москва"

Теги: Москва собянин архитектура выставка

В среду мэр Москвы принял участие в открытии международной выставки архитектуры и дизайна в Центральном доме художника на Крымском валу. Тема нынешней экспозиции связана с масштабной программой реновации в столице. На ней можно увидеть 20 экспериментальных кварталов.

Более 300 участников из 14 стран мира. "АРХ Москва" - это крупнейшая не только выставочная, но и дискуссионная площадка, передает "ТВ Центр".

Тема выставки этого года плотно связана с московской реновацией. Эксперты не только изучат пилотные проекты. Но и обсудят, как новые кварталы повлияют на развитие города. Свои проекты новых кварталов лично представляют участники конкурса реновации. На пяти центральных стендах во всех подробностях архитекторы рассказывают, какими они видят обновленные районы.

В общей сложности посетители увидят 20 проектов экспериментальных кварталов реновации - по четыре для каждого из районов - Головинского, Царицыно, Проспекта Вернадского, Кузьминок и Хорошево-Мневники.

"Новая задача и новая идеология развития Москвы - когда Москва, сохраняя прошлое, заботясь о памятниках архитектуры, развивает общественные пространства, делая город удобным для жителей. Поворачивая своей архитектурой - улицами, площадями, скверами - лицом к горожанам. Делая город добрее, гостеприимнее", - отметил Собянин.

Мэр также отметил, что важно не просто создать красивый дом, но и удобную инфраструктуру вокруг. На площадке "АРХ Москва" представлены и мегапроекты столицы – "Зарядье" и "Лужники", которые в этом году вдохнули новую жизнь в город. Макеты этих двух объектов можно рассмотреть во всех подробностях. К тому же, на выставке представлены рисунки о Москве - это одна из тем конкурса Архиграфика. В нём могут принять участие и профессионалы, и студенты со всего мира.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".