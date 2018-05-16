В Удмуртии из-за пожара эвакуировали детский санаторий

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Из-за пожара на территории бывшей военной части в Удмуртии, где начали взрываться снаряды, эвакуировали детский санаторий, который расположен недалеко от села Пугачево. Об этом сообщили в Центральном региональном центре МЧС России.

Два пожарных поезда и авиация тушат крупный пожар в Удмуртии, горит бывший военный арсенал в поселке Пугачево. По данным МЧС, огонь распространился на площади 27 гектаров, взрываются боеприпасы, не вывезенные после масштабного пожара на арсенале в 2011 году, передает "ТВ Центр".

Из населенных пунктов рядом со складом эвакуированы две тысячи человек, в том числе 79 детей, которые отдыхали в детском санатории в десяти километрах от места ЧП. На месте происшествия создан оперативный штаб МЧС. По предварительным данным, в результате пожара и детонации снарядов никто не пострадал.

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