Лавров отреагировал на заявление посла Израиля о жертвах в секторе Газа

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​Глава МИД России Сергей Лавров назвал кощунственным заявление о том, что палестинцы, погибшие в ходе столкновений в секторе Газа, были террористами. Так он прокомментировал слова посла Израиля в Бельгии Симоны Франкель о погибших на границе сектора Газа палестинцах.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал заявление о том, что погибшие в ходе столкновений в секторе Газа палестинцы были террористами, кощунственным.

Так он прокомментировал слова, сказанные послом Израиля в Бельгии Симоной Франкель в эфире телерадиокомпании RTBF. Она заявила, что сожалеет по поводу потери любой человеческой жизни, "даже если это террористы, 55 террористов, которые пришли к заграждению, чтобы попытаться пройти на израильскую территорию".

"Но одновременно я не могу согласиться с тем, что десятки мирных граждан, включая детей, в том числе грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами. Я считаю, что это кощунственное заявление. Заявление, которое призвано уйти от честного, серьезного разговора по сути тех проблем, которые раздирают ближневосточный регион, которые, в частности, не позволяют выполнить решение Генеральной ассамблеи ООН о создании Палестинского государства", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, передает РИА Новости.

Сама Франкель после своих высказываний была вызвана в МИД Бельгии для объяснения.

14 мая в Иерусалиме открылось посольство США. После этого на границе Израиля и сектора Газа начались столкновения протестующих палестинцев с силовиками. В результате погибли не менее 60 человек, не менее двух тысяч получили ранения.

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