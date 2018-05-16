СКР подтвердил смерть члена высшего совета "Единой России" Котлера

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Член Высшего совета "Единой России" Юрий Котлер в среду был найден со смертельным ранением головы. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством. В Следственном комитете подтвердили информацию о смерти мужчины.

Самоубийство рассматривается как одна из основных версий смерти члена высшего совета "Единой России" Юрия Котлера. Об этом ТАСС сообщили в среду в Следственном комитете России.

Как рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, "на место происшествия прибыли следователи, проводится осмотр места происшествия".

Ранее о смерти высокопоставленного "единоросса" сообщил источник в правоохранительных органах. По его информации, мужчина был найден с огнестрельным ранением в голову в квартире на Большой Никитской улице в Москве.

Котлер вошел в экспертный совет "Единой России" в феврале 2018 года. До этого он был старшим вице-президентом ВТБ.