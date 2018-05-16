Путин и Эрдоган обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке
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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Лидеры обсудили обострившуюся ситуацию в ближневосточном регионе. Также они обменялись мнениями по проблематике сирийского урегулирования и затронули вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась обострившаяся ситуация в ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций", - отмечается в сообщении.
Путин подчеркнул важность отказа от насилия, необходимость налаживания результативного переговорного процесса с целью поиска "взаимоприемлемых развязок на основе соответствующих решений ООН".
"Продолжен обмен мнениями по проблематике сирийского урегулирования с учетом итогов завершившейся накануне девятой Международной встречи по Сирии в Астане. Затронуты также вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики", - сообщили в Кремле.
Также российский лидер поздравил своего собеседника с началом священного для мусульман месяца Рамадан.
В понедельник в Иерусалиме открылось посольство США. В связи с этим на границе Израиля и сектора Газа начались столкновения протестующих палестинцев с силовиками. Погибли не менее 60 человек и не менее двух тысяч получили ранения.
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