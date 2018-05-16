Поток транспорта по Крымскому мосту за 12 часов побил рекорд паромной переправы

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Почти 14 тысяч транспортных средств проехало по Крымскому мосту за 12 часов после его открытия. Уже побит суточный рекорд Керченской паромной переправы.

Около 14 тысяч транспортных средств проехало по открытому 16 мая Крымскому мосту за первые 12 часов. Таким образом, побит суточный рекорд Керченской паромной переправы, передает ТАСС со ссылкой на информцентр "Крымский мост".

К 19:00 по Крымскому мосту прошло более семи тысяч транспортных средств в сторону Крыма, а также более 6,7 тысячи - в сторону Кубани. Суммарно в обе стороны по мосту проехали почти 14 тысяч транспортных средств.

Утром 16 мая, ровно в 5:30 открылось автомобильное движение по Крымскому мосту. Принять участие в запуске проекта прибыли сотни людей. А 15 мая мост открыл Владимир Путин.

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