НАТО проведет крупнейшие в истории учения

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В Норвегии в ноябре 2018 года пройдут крупнейшие учения НАТО в истории. По словам главнокомандующего альянса по трансформации генерала Дени Мерсье, в них примут участие 40 тысяч военных из 30 стран, включая партнеров НАТО.

В ноябре 2018 года НАТО проведет на территории Норвегии крупнейшие за последние 30 лет учения с участием свыше 40 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главнокомандующего альянса по трансформации генерала Дени Мерсье.

"Я не могу не сказать про учения Trident Juncture 2018, которые пройдут в ноябре в Норвегии. В них примут участие 40 тысяч военных из 30 стран, включая партнеров НАТО, это будут самые масштабные учения за последние годы", - отметил на пресс- конференции по итогам заседания Военного комитета на уроне начальников генштабов.

По словам Мерсье, учения будут содержать воздушную, морскую и наземную части.

"Холодная и сырая погода станет еще одним вызовом, с которым справится НАТО. Сценарий этих учений вымышлен, но выводы будут реальны. Мы проведем проверку и демонстрацию наших новых военных возможностей", - подчеркнул он.

На маневры будут приглашены международные наблюдатели, и альянс будет полностью соблюдать международные обязательства по их проведению.