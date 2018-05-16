Площадь пожара в Удмуртии выросла до 300 гектаров

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До 300 гектаров увеличилась площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии. Кроме того, стало известно, что при тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью.

Площадь пожара на территории бывшего военного арсенала в Удмуртии увеличилась до 300 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах республики.

Ранее стало известно, что в Удмуртии горит бывший военный арсенал в поселке Пугачево. Его тушат два пожарных поезда и авиация. Взрываются боеприпасы, не вывезенные после масштабного пожара на арсенале в 2011 году.

При тушении огня погиб военнослужащий, 100 человек обратились за медицинской помощью. Всего из опасной зоны были эвакуированы более 28 тысяч человек.

Между тем, начальник республиканского главка МЧС Петр Фомин уточнил, что открытое горение на полигоне в Удмуртии происходит только на площади 15 гектаров. А очаги задымления фиксируют на площади до 270 гектаров, передает ТАСС.