22:16, 16 мая 2018

ЕС готовится к последствиям от выхода США из сделки с Ираном

Теги:  В мире  иран  евросоюз

Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана. Тегеран и европейская тройка - Германия, Франция и Великобритания - договорились принять меры для укрепления экономических связей в ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной сделке. Эту тему обсуждали в столице Болгарии накануне саммита ЕС.

Столица Болгарии в среду принимает европейских лидеров. Основное мероприятие, ради которого они прилетели в Софию – саммит ЕС - Западные Балканы – пройдёт в четверг. Но есть сведения, что по-настоящему важные вопросы обсуждали накануне за неформальным ужином. Тема номер один - иранская сделка. Вернее, не столько она сама, сколько то, как теперь Европе вести себя с Соединёнными Штатами. Очень точно ситуацию описал Дональд Туск: "С такими друзьями враги не нужны". 

ЕС намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок иранской нефти

"Я хочу, чтобы европейские лидеры вновь подтвердили, что ЕС будет придерживаться соглашения до тех пор, пока ему будет следовать Иран. Сделка отвечает интересам европейской и глобальной безопасности, поэтому мы должны сохранить её. Мы также рассмотрим варианты для ЕС по защите европейских компаний от негативных последствий решения США", - сказал он.

От слов к делу: Евросоюз перестанет платить за иранскую нефть долларами, а просто перейдёт на евро. Это один из шагов, которые Франция, Германия, Великобритания и Иран договорились предпринять для поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из ядерной сделки.

"Мы преисполнены решимости обеспечить условия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий. И мы начали работать над мерами, которые помогли бы нам в этом. Эту точку зрения поддерживает Европа, такую же решимость проявляет и иранская сторона", - заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Это заявление Федерика Могерини сделала после переговоров с главой иранского МИД. Джавад Зариф, посетив Пекин и Москву, во вторник отправился в Брюссель, на встречу с коллегами из тех стран, которые участвовали в подписании договора с Тегераном три года назад. То, что итогами переговоров Зариф остался доволен, было написано у него на лице.

"Мы запустили процесс. Мы достигли политической договоренности о дальнейших шагах для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий. Многое будет зависеть от того, что будет сделано в ближайшие недели", - отметил он.

Труднообъяснимый с позиции логики поступок Трампа заставил волноваться весь мир. Даже генсек ООН пересёк в среду океан, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером выход из ситуации. Антониу Гутерриш заявил, что миру грозит новая "холодная война", но уже без правил. Иранская тема в среду поднималась и в Бундестаге, где депутаты вообще-то собрались для обсуждения бюджета.

"Это соглашение можно назвать как угодно, но только не идеальным. Однако Иран выполняет все взятые на себя обязательства, и МАГАТЭ это подтверждает. Мы - Великобритания, Франция, Германия и в целом ЕС - считаем, что в такой ситуации выходить из соглашения было неправильно", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Москва готова предложить помощь в поиске вариантов решения по ситуации вокруг иранской сделки. В частности, российский МИД поддержал инициативу ЕС и Ирана провести встречу политдиректоров в Вене.

"Многие компании европейские работают в Иране. И при этом они ничего не нарушают. Они работают в рамках соглашений. В том числе, и российские компании. Позиция России неизменна: что это ошибка. Что это подрыв доверия и норм международного права. Что нужно предпринять все усилия, чтобы соглашение продолжало работать", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.  

Европейские власти уже пообещали бизнесменам, что возместят им возможные убытки. Иран со своей стороны тоже, конечно, хочет заручиться у партнёров гарантиями о сохранности экономических преимуществ от сделки.

Главная загвоздка и для Ирана, и для европейцев сейчас, как оформить соглашения документально. Один из вариантов - вернуть к жизни так называемое "блокирующее постановление". Документ разработали в Европе в середине 90-х годов для блокировки американских санкций против Ирана, Ливии и Кубы. Применяли его лишь однажды. А вот в само ядерное соглашение с Тегераном лидеры ЕС хотят оставить в неизменном виде.

Евгения Карих, "ТВ Центр".

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