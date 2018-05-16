ЕС готовится к последствиям от выхода США из сделки с Ираном

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Евросоюз намерен перейти с доллара на евро при оплате поставок нефти из Ирана. Тегеран и европейская тройка - Германия, Франция и Великобритания - договорились принять меры для укрепления экономических связей в ответ на выход Соединенных Штатов из соглашения по иранской ядерной сделке. Эту тему обсуждали в столице Болгарии накануне саммита ЕС.

Столица Болгарии в среду принимает европейских лидеров. Основное мероприятие, ради которого они прилетели в Софию – саммит ЕС - Западные Балканы – пройдёт в четверг. Но есть сведения, что по-настоящему важные вопросы обсуждали накануне за неформальным ужином. Тема номер один - иранская сделка. Вернее, не столько она сама, сколько то, как теперь Европе вести себя с Соединёнными Штатами. Очень точно ситуацию описал Дональд Туск: "С такими друзьями враги не нужны".

"Я хочу, чтобы европейские лидеры вновь подтвердили, что ЕС будет придерживаться соглашения до тех пор, пока ему будет следовать Иран. Сделка отвечает интересам европейской и глобальной безопасности, поэтому мы должны сохранить её. Мы также рассмотрим варианты для ЕС по защите европейских компаний от негативных последствий решения США", - сказал он.

От слов к делу: Евросоюз перестанет платить за иранскую нефть долларами, а просто перейдёт на евро. Это один из шагов, которые Франция, Германия, Великобритания и Иран договорились предпринять для поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из ядерной сделки.

"Мы преисполнены решимости обеспечить условия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий. И мы начали работать над мерами, которые помогли бы нам в этом. Эту точку зрения поддерживает Европа, такую же решимость проявляет и иранская сторона", - заявила верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Это заявление Федерика Могерини сделала после переговоров с главой иранского МИД. Джавад Зариф, посетив Пекин и Москву, во вторник отправился в Брюссель, на встречу с коллегами из тех стран, которые участвовали в подписании договора с Тегераном три года назад. То, что итогами переговоров Зариф остался доволен, было написано у него на лице.

"Мы запустили процесс. Мы достигли политической договоренности о дальнейших шагах для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий. Многое будет зависеть от того, что будет сделано в ближайшие недели", - отметил он.

Труднообъяснимый с позиции логики поступок Трампа заставил волноваться весь мир. Даже генсек ООН пересёк в среду океан, чтобы обсудить с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером выход из ситуации. Антониу Гутерриш заявил, что миру грозит новая "холодная война", но уже без правил. Иранская тема в среду поднималась и в Бундестаге, где депутаты вообще-то собрались для обсуждения бюджета.

"Это соглашение можно назвать как угодно, но только не идеальным. Однако Иран выполняет все взятые на себя обязательства, и МАГАТЭ это подтверждает. Мы - Великобритания, Франция, Германия и в целом ЕС - считаем, что в такой ситуации выходить из соглашения было неправильно", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Москва готова предложить помощь в поиске вариантов решения по ситуации вокруг иранской сделки. В частности, российский МИД поддержал инициативу ЕС и Ирана провести встречу политдиректоров в Вене.

"Многие компании европейские работают в Иране. И при этом они ничего не нарушают. Они работают в рамках соглашений. В том числе, и российские компании. Позиция России неизменна: что это ошибка. Что это подрыв доверия и норм международного права. Что нужно предпринять все усилия, чтобы соглашение продолжало работать", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Европейские власти уже пообещали бизнесменам, что возместят им возможные убытки. Иран со своей стороны тоже, конечно, хочет заручиться у партнёров гарантиями о сохранности экономических преимуществ от сделки.

Главная загвоздка и для Ирана, и для европейцев сейчас, как оформить соглашения документально. Один из вариантов - вернуть к жизни так называемое "блокирующее постановление". Документ разработали в Европе в середине 90-х годов для блокировки американских санкций против Ирана, Ливии и Кубы. Применяли его лишь однажды. А вот в само ядерное соглашение с Тегераном лидеры ЕС хотят оставить в неизменном виде.

Евгения Карих, "ТВ Центр".