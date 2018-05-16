В Удмуртии ввели режим ЧС из-за пожара на бывшем военном полигоне

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Малопургинском районе Удмуртии, где загорелся бывший военный арсенал. Начали взрываться боеприпасы, которые не вывезли после масштабного пожара в 2011 году. Из населенных пунктов рядом со складом эвакуированы две тысячи человек, в том числе 80 детей, которые отдыхали в детском санатории.

Эхо взрывов разлетается на десятки километров. Столб дыма в воздухе принимает характерную форму, передает "ТВ Центр".

На кадрах с воздуха - сплошная дымовая завеса. Взрывы раздаются на складах боеприпасов бывшей воинской части. В региональном главке МЧС заверили - химически опасных веществ в зоне ЧП нет. Пожар охватил десятки гектаров. В тушении задействованы три пожарных вертолета Ми-8 и самолет Бе-200. Ближайший поселок Пугачево расположен в двух километрах.

Поселок Пугачево не первый раз попадает в сводки происшествий. Арсенал в бывшей воинской части впервые в прямом смысле прогремел на всю страну семь лет назад. В июне 2011 года на складе возник пожар, сопровождавшийся взрывами снарядов. Погиб один военнослужащий, пострадали 100 человек. Из прилегающих поселков были эвакуированы почти 30 тысяч человек, осколки снарядов повредили более трех тысяч домов в 32 населенных пунктах. Сейчас детонируют как раз оставшиеся на складе боеприпасы.

"Закрыт доступ граждан в военный городок поселка Пугачево. Сам поселок Пугачево работает в повседневном режиме. Организовано патрулирование. В том числе, воздушное. Выявлены все очаги", - сообщил начальник ГУ МЧС России по республике Удмуртия Петр Фомин.

Сотрудники МЧС жителей Пугачево отправили в пункты временного размещения. Отдыхающие в оздоровительном лагере дети вывезены в Ижевск. Всего было эвакуировано около двух тысяч человек. Однако покидать свои жилища согласились не все.

Предварительная причина это пожара - пал травы. Спасатели планируют работать всю ночь. В районе взрывов введен режим чрезвычайной ситуации.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".