Израильский танк атаковал сектор Газа в ответ на пулеметный обстрел
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Израильский танк обстрелял сектор Газа. Удары пришлись по двум постам "палестинских боевиков". Ранее танк обстрелял пост ХАМАС на северной границе анклава в ответ на пулеметную очередь.
Армия обороны Израиля атаковала два поста "палестинских боевиков" в секторе Газа. Об этом они сообщили в своем Twitter.
"Танк израильского армии атаковал два военных поста ХАМАС в южной части сектора Газа", — отмечается в сообщении. В ходе атаки военные армии Израиля не пострадали.
A short while ago, in response to fire from Gaza towards IDF troops, an IDF tank targeted two Hamas military posts in the southern Gaza Strip. No IDF injuries were reported— IDF (@IDFSpokesperson) 16 мая 2018 г.
Ранее 16 мая танк обстрелял пост ХАМАС на северной границе анклава в ответ на пулеметную очередь, выпущенную палестинскими боевиками, передает РИА Новости. При обстреле пострадавших нет, однако несколько пуль попали в дом в приграничном городе Сдероте, сообщили военные.