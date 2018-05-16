20:57, 16 мая 2018

Израильский танк атаковал сектор Газа в ответ на пулеметный обстрел

Теги:  В мире  израиль  палестина

Израильский танк обстрелял сектор Газа. Удары пришлись по двум постам "палестинских боевиков". Ранее танк обстрелял пост ХАМАС на северной границе анклава в ответ на пулеметную очередь.

Армия обороны Израиля атаковала два поста "палестинских боевиков" в секторе Газа. Об этом они сообщили в своем Twitter.

"Танк израильского армии атаковал два военных поста ХАМАС в южной части сектора Газа", — отмечается в сообщении. В ходе атаки военные армии Израиля не пострадали.

Ранее 16 мая танк обстрелял пост ХАМАС на северной границе анклава в ответ на пулеметную очередь, выпущенную палестинскими боевиками, передает РИА Новости. При обстреле пострадавших нет, однако несколько пуль попали в дом в приграничном городе Сдероте, сообщили военные.

Другие новости

В других СМИ