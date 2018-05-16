Израильский танк атаковал сектор Газа в ответ на пулеметный обстрел

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Израильский танк обстрелял сектор Газа. Удары пришлись по двум постам "палестинских боевиков". Ранее танк обстрелял пост ХАМАС на северной границе анклава в ответ на пулеметную очередь.

Армия обороны Израиля атаковала два поста "палестинских боевиков" в секторе Газа. Об этом они сообщили в своем Twitter.

"Танк израильского армии атаковал два военных поста ХАМАС в южной части сектора Газа", — отмечается в сообщении. В ходе атаки военные армии Израиля не пострадали.

A short while ago, in response to fire from Gaza towards IDF troops, an IDF tank targeted two Hamas military posts in the southern Gaza Strip. No IDF injuries were reported — IDF (@IDFSpokesperson) 16 мая 2018 г.

Ранее 16 мая танк обстрелял пост ХАМАС на северной границе анклава в ответ на пулеметную очередь, выпущенную палестинскими боевиками, передает РИА Новости. При обстреле пострадавших нет, однако несколько пуль попали в дом в приграничном городе Сдероте, сообщили военные.