Подросток погиб под колесами электрички в Москве

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Несовершеннолетний подросток попал под колеса электрички в Москве. Это произошло на перегоне Сортировочная - Электрозаводская Казанского направления железной дороги. На вид жертве происшествия было 13 лет.

В Москве под колеса электрички попал несовершеннолетний подросток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Трагедия произошла вечером 16 мая на перегоне Сортировочная - Электрозаводская Казанского направления железной дороги. Электричка сообщением 47 километр - Москва сбила насмерть подростка.

На вид жертве происшествия было около 13 лет. Он шел вдоль железнодорожных путей близко от движущегося поезда.