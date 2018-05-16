Два пассажира получили травмы при столкновении автобуса и автомобиля в Москве

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На юго-востоке Москвы столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. ДТП спровоцировал водитель машины. В результате ушибы получили два пассажира.

В Москве в районе Марьино произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

"Около 19:10 на пересечении Новочеркасского бульвара и улицы Маршала Голованова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автобуса №749. По предварительным данным, водитель машины при совершении поворота не уступил дорогу городскому транспорту и допустил столкновение. В результате случившегося двое пассажиров автобуса получили ушибы", - рассказали в пресс-службе.

Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД. Движение наземного транспорта на этом участке осуществляется без задержек.