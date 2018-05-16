Аксенов назначил нового министра ЖКХ Крыма
Глава Крыма Сергей Аксенов назначил новым министром жилищно-коммунального хозяйства полуострова Виталия Глотова. На этом месте он сменит Марину Горбатюк.
Новым министром ЖКХ Крыма назначен Виталий Глотов.
"Вместо Марины Владимировны Горбатюк министром жилищно-коммунального хозяйства стал Виталий Николаевич Глотов", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.
Новый министр официально приступит к своим обязанностям 18 мая.
Его Аксенов охарактеризовал как опытного человека, который хорошо знает крымскую специфику.
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