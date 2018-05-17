Трамп дал поручение о подготовке новых антироссийских санкций

Теги: Политика сша санкции трамп

Госсекретарь США Марк Помпео получил распоряжение президента страны Дональда Трама о подготовке плана дополнительный антироссийских санкций, предусмотренных на случай нарушения Москвой Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Ограничительные меры могут коснуться высокопоставленных лиц правительства России, занимающихся внешней политикой.

На сайте Белого дома США опубликовано распоряжение президента страны Дональда Трампа, согласно которому государственному секретарю Марку Помпео поручено начать подготовку плана дополнительный антироссийских санкций, которые вступят в силу, если Москва нарушит Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Об этом пишет "Интерфакс".

Координировать свои действия госсекретарь будет с директором национальной разведки, министром торговли, министром финансов и министром обороны.

Сенат Соединенных Штатов в 2017 году принял закон о военном бюджете на будущий год, в котором уже были заложены возможные ответные меры в отношении России в случае нарушения ей ДРСМД. Ответственными за это Штаты будут считать, в частности, высокопоставленных лиц правительства России, занимающихся внешней политикой. Меры могут быть предприняты самые разные: от запрета на въезд в США до блокировки любых транзакций, связанных с собственность на территории Штатов.

Читайте также:

ЕС готовится к последствиям от выхода США из сделки с Ираном

Меркель осудила США за выход из иранской ядерной сделки

США отказались переводить летчика Ярошенко в Россию

Госдеп США прокомментировал открытие Крымского моста